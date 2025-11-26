Frode fiscale sequestrati 33 milioni di euro e 34 indagati
Tempo di lettura: 2 minuti La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 33 milioni di euro, emesso dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di 7 persone e 24 società coinvolte in una frode fiscale “carosello”. L’operazioene si è svolta sotto il coordinamento dell’ European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Venezia. Gli elementi raccolti dalla Fiamme Gialle, grazie al coordinamento tra gli uffici della Procura Europea italiana e croata, hanno permesso di individuare un’ organizzazione internazionale attiva nelle frodi Iva nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti per la detergenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
