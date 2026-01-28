Pescatore disperso in mare | ricerche in corso tra vento forte e acque agitate

La Guardia Costiera ha attivato le ricerche per un pescatore di 46 anni disperso in mare al largo di Goro. Da ieri sera, le squadre scendono in mare con motovedette e droni, cercando tra onde alte e vento forte. La famiglia aspetta notizie, mentre il mare resta impietoso.

Ore di apprensione sul litorale. Le operazioni di soccorso sono una corsa contro il tempo Ore di apprensione sul litorale ferrarese, dove un uomo di 46 anni residente a Goro risulta disperso in mare dalla notte scorsa. Si tratta di Bruno Osti, uscito con la propria imbarcazione da pesca, un natante di circa sei metri, per recuperare le reti, senza però fare ritorno. La barca è stata ritrovata, ma dell'uomo ancora non c'è traccia. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando familiari e conoscenti, non vedendolo rientrare, hanno dato l’allerta. Le operazioni di ricerca sono partite dopo l’alba e sono coordinate dalla Capitaneria di Porto, con il coinvolgimento dell’ufficio marittimo di Porto Garibaldi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Le ricerche sono ancora in corso per trovare il pescatore disperso in mare a Goro.

Goro si sveglia con il cuore in gola.

Ansia a Goro, pescatore disperso in mare: ricerche in corso, in azione anche i sommozzatori. La barca ritrovata capovoltaIl 47enne Bruno Osti era uscito in mattinata per andare a pesca di anguille e non ha più fatto rientro in porto. Le ricerche, rese difficili dal maltempo, sono coordinate dalla Capitaneria di Porto, s ... msn.com

AGGIORNAMENTO Ritrovata a 500 metri dalla costa l'imbarcazione su cui il pescatore, di cui sono ancora in corso le ricerche, era uscito per controllare le sue reti da posta - facebook.com facebook