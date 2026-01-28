Pescate pub senza vie di fuga né estintori | il sindaco chiude Le Officine

Da ilgiorno.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Pescate ha deciso di chiudere il locale Le Officine, un pub che si era trasformato in una discoteca senza rispettare le norme di sicurezza. Il locale non aveva vie di fuga né estintori, e gli ingressi erano ostruiti, rendendo impossibile evacuare in caso di emergenza. La decisione è arrivata dopo i controlli delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato gravi carenze nelle misure di sicurezza. Ora, il locale resterà chiuso fino a quando non avrà messo in regola tutte le norme, per garantire la sicurezza di chi

Pescate (Lecco), 28 gennaio 2026 – Pub trasformato in discoteca abusiva, senza uscite di sicurezza né estintori, e con ostacoli lungo le principali vie di fuga. In caso di incendio o altro, si sarebbe quasi certamente verificata una carneficina, proprio come a Crans-Montana. Per questo il sindaco di Pescate ha chiuso per un mese Le Officine, un noto locale molto frequentato da giovani. Sono state riscontrate diverse carenze di sicurezza. Inoltre ospitava dj set e concerti dal vivo, nonostante la mancanza di autorizzazioni per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo. I propriatri del locale erano già stati puniti  nel 2024 in seguito ad una rissa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

