Quando uno stadio se ne va chiude anche il pub | addio al Winslow simbolo dell’Everton a Goodison Park

Con la chiusura del Winslow, storico pub di Goodison Park, si conclude un’epoca legata all’Everton e al suo stadio. Dopo l’esordio vincente di Joe Royle sulla panchina dei Toffees, il locale aveva rappresentato un punto di riferimento per i tifosi e la tradizione del club. La fine di questa presenza simbolica segna un momento di cambiamento per la comunità di Everton e i suoi sostenitori.

Dopo l’esordio vincente di Joe Royle sulla panchina dell’ Everton, un 2-0 nel derby contro il Liverpool, l’allenatore fu “catturato” dall’entusiasmo dei tifosi fuori da Goodison Park. Convinto a unirsi ai festeggiamenti, attraversò la strada fino al Winslow Hotel, dove la leggenda racconta che servì persino birre dietro al bancone. Un episodio simbolo del legame tra il pub e l’Everton, oggi vicino a chiudere un’epoca. Il racconto del Times Addio allo storico pub dell’Everton: i dettagli. Si legge sul Times: “«Il trasferimento dell’Everton nel nuovo Hill Dickinson Stadium nell’agosto scorso, sulle rive del fiume Mersey, ha costretto il gestore Dave Bond a chiudere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

