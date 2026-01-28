La Deutsche Bank ha subito questa mattina perquisizioni nelle sue sedi di Francoforte e Berlino. La magistratura tedesca indaga su un presunto caso di riciclaggio di denaro collegato a Roman Abramovich. Le autorità cercano di fare luce su movimenti di capitali sospetti e su eventuali responsabilità della banca in questa vicenda.

Perquisizioni nella sede centrale di Francoforte e in una filiale di Berlino: la Deutsche Bank finisce sotto la lente della magistratura tedesca in un’indagine che intreccia grandi istituti finanziari, obblighi antiriciclaggio e capitali riconducibili a un oligarca russo colpito dalle sanzioni europee. L’operazione è scattata nelle prime ore della mattina ed è stata condotta dagli agenti dell’Anticrimine federale. A darne notizia è Der Spiegel, che sul proprio portale parla di un blitz disposto dalla Procura di Francoforte nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio di denaro. Nel mirino non ci sarebbe un singolo dirigente, ma “responsabili e dipendenti, al momento ignoti”, dell’istituto bancario. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perquisizioni alla Deutsche Bank: indagini su presunto riciclaggio legato a Roman Abramovich

