Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino Indagini collegate ad Abramovich
Questa mattina le forze dell'ordine tedesche hanno fatto irruzione nelle sedi della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Gli agenti dell'Anticrimine federale hanno eseguito perquisizioni, anche in relazione a un’inchiesta che coinvolge Abramovich. Le operazioni sono ancora in corso, ma già si sa che si stanno cercando documenti e prove legate a questa indagine.
Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano "responsabili e dipendenti, per ora ignoti,dell'istituto" sospettati di riciclaggio di denaro. L'indagine delle autorità tedesche che ha portato ad una perquisizione nelle sedi di Deutsche Bank è legata ad una possibile attività di riciclaggio di denaro da parte di aziende straniere. Secondo le informazioni dello Spiegel, si tratterebbe di aziende legate all'oligarca russo Roman Abramovich. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La polizia ha effettuato perquisizioni questa mattina nelle filiali della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino.
