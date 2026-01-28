Perquisizioni alla Deutsche Bank a Francoforte e Berlino Indagini collegate ad Abramovich

Questa mattina le forze dell'ordine tedesche hanno fatto irruzione nelle sedi della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Gli agenti dell'Anticrimine federale hanno eseguito perquisizioni, anche in relazione a un’inchiesta che coinvolge Abramovich. Le operazioni sono ancora in corso, ma già si sa che si stanno cercando documenti e prove legate a questa indagine.

Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano "responsabili e dipendenti, per ora ignoti,dell'istituto" sospettati di riciclaggio di denaro. L'indagine delle autorità tedesche che ha portato ad una perquisizione nelle sedi di Deutsche Bank è legata ad una possibile attività di riciclaggio di denaro da parte di aziende straniere. Secondo le informazioni dello Spiegel, si tratterebbe di aziende legate all'oligarca russo Roman Abramovich.

