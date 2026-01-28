Lo Spiegel | Perquisizioni alla Deutsche Bank di Francoforte e Berlino Indagini collegate ad Abramovich

La polizia ha effettuato perquisizioni questa mattina nelle filiali della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Le operazioni sono parte di un’indagine su presunti casi di riciclaggio di denaro, con al centro l’oligarca russo Abramovich, sanzionato dall’inizio del conflitto in Ucraina. Le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli, ma l’attenzione resta alta su possibili irregolarità finanziarie legate a queste banche.

Gli agenti dell'Anticrimine federale tedesco hanno eseguito stamani un blitz alla Deutsche Bank, con perquisizioni nella sede centrale a Francoforte e in una filiale di Berlino. Lo scrive der Spiegel sul suo portale. Le indagini portate avanti dalla procura di Francoforte riguardano «responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell'istituto» sospettati di riciclaggio di denaro. L'indagine è collegata all'oligarca russo Roman Abramovich, sanzionato dall'Ue dal marzo 2022 in relazione alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, e cliente di Deutsche Bank.

