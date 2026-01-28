Perché la Gen Z sta invecchiando più velocemente?

Negli ultimi anni, si nota che i ventenni di oggi sembrano più maturi rispetto a quelli di dieci o venti anni fa. Questa tendenza ha catturato l’attenzione di molti, anche perché sembra che la Generazione Z invecchi più in fretta. Non si tratta solo di un’impressione, i segnali sono evidenti: comportamenti, stile di vita e modo di approcciarsi al mondo sembrano aver subito un’accelerazione. Mentre in passato i giovani restavano più a lungo nel ruolo di adolescenti, ora si assomiglia a vederli più pronti, già

È ormai assodato quanto i ventenni di oggi sembrino più grandi dei loro coetanei di dieci o venti anni fa. Non è solo un’impressione, né una cattiveria generazionale. Secondo un recente articolo del New York Times, la Gen Z starebbe “invecchiando come il latte”, cioè male e velocemente. Le cause sono molte e spesso anche di carattere ambientale e socio-culturale. Fatto sta che il dibattito è ormai aperto e più vivo che mai. Perché la Gen Z sta invecchiando più velocemente delle altre? All’età anagrafica spesso ne corrisponde una biologica di gran lunga superiore. Ma il dito non è puntato solo contro junk food, notti insonni e stress. 🔗 Leggi su Amica.it

