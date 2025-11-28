Bassetti | Ecco perché l' influenza si sta diffondendo così velocemente

Genovatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché l’influenza si sta diffondendo così velocemente in Italia così come nel resto d'Europa? È cambiato il virus? C’entrano le varianti? A spiegarlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.La soluzione è semplice e riporta a termini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

bassetti perch233 influenza staBassetti: "L'influenza arriva prima, rischiamo 20 milioni di casi" - Per l'infettivologo, "l'anticipo è legato a virus H3N2 con varianti". Da rainews.it

bassetti perch233 influenza staGià 2 milioni di italiani con l’influenza. Matteo Bassetti: “Muta come il Covid, le varianti sfuggono ai vaccini” - Stagione influenzale anticipata in Italia con variante A/H3N2 in crescita: esperti avvertono sui rischi e ribadiscono l’importanza della vaccinazione. Secondo blitzquotidiano.it

bassetti perch233 influenza staL'influenza esplode: già 2 milioni di italiani a letto. Matteo Bassetti: «Muta come il Covid, le varianti sfuggono ai vaccini» - Secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Bassetti Perch233 Influenza Sta