Inter-Lecce Marotta nel prepartita | Dumfries sta recuperando più velocemente

Nella sfida tra Inter e Lecce, Marotta ha aggiornato sui progressi di Dumfries, che sta recuperando più rapidamente del previsto. Dopo il pareggio contro il Napoli, i nerazzurri mirano a riprendere il cammino vincente per consolidare la posizione in classifica, sfruttando anche il risultato dei partenopei contro il Parma. La partita rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa in ottica di continuità.

Dopo il pareggio contro il Napoli, l’Inter vuole tornare subito a correre per consolidare il primato, approfittando anche del pari dei partenopei in casa con il Parma. A presentare la sfida contro il Lecce, ai microfoni di DAZN, è stato il presidente nerazzurro Beppe Marotta, che ha toccato diversi temi, dal lavoro di Cristian Chivu al mercato, passando per il momento della squadra. Marotta ha innanzitutto difeso la scelta dell’allenatore di concedere un giorno di riposo alla squadra alla vigilia del match: secondo il presidente siamo in una fase nuova del calcio moderno, in cui non si affaticano solo i muscoli ma anche la testa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Marotta a Dazn: «Dumfries sta recuperando velocemente. Nuovi innesti? Il mercato invernale è difficile, vi spiego il perché…»

Leggi anche: Inter-Lecce, Marotta: “Dumfries sta migliorando, non è facile trovare un profilo all’altezza di questa società”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Marotta: Cancelo? E' un'opportunità che approfondiremo; Inter, Marotta svela: «Con Conte sono schermaglie dialettiche. Mercato? Abbiamo un piccolo neo». Cosa c'è dietro le sue parole; Inter Marotta svela | Con Conte sono schermaglie dialettiche Mercato? Abbiamo un piccolo neo Cosa c’è dietro le sue parole.

Marotta dà la notizia del giorno prima di Inter-Lecce: i tifosi possono sorridere - Beppe Marotta dà una notizia straordinaria per i tifosi dell'Inter prima della gara contro il Lecce: l'annuncio ... spaziointer.it