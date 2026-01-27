schlein il referendum le liste e la mini scissione possibile nel pd

In un contesto politico complesso, Elly Schlein affronta tensioni all’interno del Partito Democratico. La possibile mini scissione e le divergenze sui temi come il referendum evidenziano le sfide di leadership e unità nel partito. Questo scenario richiede attenzione alle dinamiche interne e alle implicazioni per il futuro del PD e della politica italiana.

Raccontano che Elly Schlein sia più che inviperita con i suoi alleati interni. Cioè con i maggiorenti del Partito democratico che l’hanno sostenuta nelle primarie in cui ha battuto Stefano Bonaccini ed è stata eletta segretaria dei dem. Raccontano che la leader Pd sia più che arrabbiata perché sul referendum che riguarda la separazione delle carriere nessuno dei big, che pure dicono di stare con lei, ha speso una parola. La sua idea era quella di restare un po’ defilata, esattamente come ha fatto la premier Giorgia Meloni, e poi di tirare (eventualmente) la volata verso fine corsa. Dopodiché i sondaggi, che all’inizio sembravano regalare una vittoria al centrodestra, hanno cambiato verso (nel comitato del Sì in molti sono preoccupati) e Schlein morde il freno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Schlein, il referendum, le liste e la mini scissione possibile nel PdSe vince il No sulla separazione delle carriere, si andrà al congresso anticipato: la segretaria cerca la resa dei conti con i big, liste blindate dai fedelissimi e rischio scissione per chi resta ind ... ilfoglio.it

Referendum giustizia, Schlein trema. Con il SI' oltre il 60% la minoranza (zittita da Elly) pronta a lasciare. Due gli scenariTra esattamente due mesi, lunedì 23 marzo, alle ore 15 si chiuderanno i seggi per il referendum confermativo della riforma costituzionale della giustizia voluta dal Centrodestra e avremo finalmente il ... affaritaliani.it

Contrordine, compagni: #EllySchlein dopo averlo ignorato per settimane si butta sul referendum. La segretaria del #Pd si è convinta che questa può essere la carta giusta per restare in sella. Ma c'è chi attende la sua caduta... - facebook.com facebook

Contrordine, compagni: #EllySchlein dopo averlo ignorato per settimane si butta sul referendum. La segretaria del #Pd si è convinta che questa può essere la carta giusta per restare in sella. Ma c'è chi attende la sua caduta... x.com