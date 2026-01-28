Pd pm chiedono 2 anni di condanna per Piero De Luca

Il pubblico ministero ha chiesto due anni di carcere per Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. De Luca è imputato nel processo di appello sul fallimento della società di consulenza immobiliare Ifil. La decisione della procura arriva a pochi mesi dalla conclusione del dibattimento, mentre l’accusa ha evidenziato presunte irregolarità nella gestione della società. La sentenza finale sarà decisa nelle prossime settimane.

La Procura generale di Salerno ha chiesto la condanna a 2 anni per Piero De Luca, deputato e attuale segretario regionale del Pd in Campania De Luca è imputato nel processo di appello sul crac della società di consulenza immobiliare Ifil. In primo grado Piero De Luca, difeso dall'avvocato Andrea Castaldo, è stato assolto dall'accusa di concorso in bancarotta. Anche in quel caso la Procura salernitana aveva chiesto una condanna a 2 anni. La richiesta è stata presentata ieri, lunedì 26 gennaio, dal pg nel corso dell'udienza del processo che si tiene dinanzi al collegio della Corte d'Appello di Salerno.

