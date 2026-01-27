Bomba giudiziaria sul Pd | la Procura di Salerno chiede due anni per Piero De Luca per concorso in bancarotta

La richiesta di due anni di reclusione per Piero De Luca, segretario del Pd in Campania, riguarda un procedimento per concorso in bancarotta. La notizia si inserisce in un contesto politico delicato, in vista del congresso regionale del partito a Napoli. La vicenda evidenzia le sfide legali e istituzionali che coinvolgono il partito in questa fase.

Alla vigilia del congresso regionale del Pd a Napoli arriva la bomba sul partito con la Procura di Salerno che ha chiesto due anni di reclusione per il segretario campano Piero De Luca. La vicenda che coinvolge il parlamentare, segretario regionale del Partito democratico e figlio dell’ex governatore della Campania, trae origine dal fallimento Ifil. Dinanzi al collegio della Corte d’Appello di Salerno, la procuratrice generale Lerose ha formalizzato le proprie richieste, insistendo per la condotta illecita di De Luca junior. Una notizia che va a pesare sugli equilibri della giunta Fico, sulla quale la famiglia De Luca e i suoi eletti hanno un peso determinante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La Procura ha richiesto una condanna di due anni di carcere per Piero De Luca nel procedimento di appello relativo al fallimento di Ifil.

La vicenda della Ifil, società di consulenza immobiliare di Salerno, coinvolta in un procedimento per presunte distrazioni di fondi, si avvicina alla sentenza di secondo grado.

