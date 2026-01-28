Questa mattina a Sessa Aurunca, la deputata del Pd Picierno ha parlato di un nuovo modo di fare politica. Dice che la Regione Terra di Lavoro ha bisogno di un approccio più deciso, che vada oltre le parole e porti risultati concreti. Per lei, è il momento di delineare una rotta riformista che sia credibile e ben radicata sul territorio.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Siamo a Sessa Aurunca perché crediamo che la Terra di Lavoro abbia bisogno di una politica che non si accontenti, ma che sappia 'crescere' in termini di visione e concretezza". Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno a proposito dell'appuntamento di domani, giovedì 29 gennaio alle 18 al Castello ducale di Sessa Aurunca, di 'Crescere!', "un'iniziativa nata per delineare la rotta di un Pd riformista, credibile e, soprattutto, radicato nei bisogni concreti della terra di lavoro". "Lavoriamo con convinzione a un Partito Democratico che sia autenticamente riformista: un partito che non ha paura del cambiamento, che rivendica con orgoglio le proprie radici ma guarda con coraggio alle sfide del futuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: Picierno, ''Crescere!' per delineare rotta riformista, credibile e radicata'

Il referendum sulla riforma della Giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, segnando un momento di confronto politico e interno alle coalizioni.

Casa Riformista annuncia la propria partecipazione alle elezioni provinciali di Caserta, con una lista radicata sul territorio.

