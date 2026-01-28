Randal Kolo Muani si è trovato coinvolto in un incidente a Londra. La sua Ferrari è stata distrutta, ma fortunatamente l’attaccante sta bene, come ha confermato anche l’allenatore del Tottenham. La scena ha fatto subito il giro dei social, lasciando tutti in apprensione.

Spavento per Randal Kolo Muani, attaccante del Tottenham ed ex (ma forse per poco) punta della Juventus. Ieri, martedì 27 gennaio, il francese è stato coinvolto in un incidente stradale a Hertfordshire, distante pochi chilometri dal nord di Londra. Per fortuna, l’impatto è stato di lieve entità e il numero 39 non ha riportato nessuna ferita. Sui social sono circolate delle foto che mostravano la Ferrari nera dell’attaccante danneggiata e, in piedi di fronte a questa, il giovane insieme al compagno di squadra Wilson Odobert. Quest’ultimo non era con lui in auto ma appena dietro, e si è fermato per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura per l’ex Juve Kolo Muani: incidente a Londra e Ferrari distrutta. L’allenatore del Totthenam: “Sta bene”

In seguito a un incidente stradale, l’attaccante del Tottenham Kolo Muani è rimasto illeso.

In un incidente a Londra, Kolo Muani è stato coinvolto quando uno pneumatico della sua Ferrari è esploso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

