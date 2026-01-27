In seguito a un incidente stradale, l’attaccante del Tottenham Kolo Muani è rimasto illeso. L’incidente, avvenuto a bordo di una Ferrari con un compagno, non ha causato feriti. La notizia rassicura sul suo stato di salute, mentre la Juventus continua a monitorare le opportunità di mercato. Questo episodio sottolinea l'importanza della sicurezza e della cautela anche in contesti quotidiani.

L’attaccante francese del Tottenham, a cui la Juve è tornata a pensare in questi giorni, era a bordo di una Ferrari ma per fortuna è rimasto illeso insieme al compagno La Juventus non molla piste nuove e meno nuove per questa parte finale di mercato. Mateta ed En-Nesyri sono due nomi sfumati, ma per qualcuno sono ancora due piste da non escludere in maniera definitiva. Soprattutto il francese del Crystal Palace, su cui è piombato nel frattempo anche il Nottingham. Difficilmente comunque sarà uno di loro due il colpo per l’attacco in questa finestra invernale. È stato fatto un tentativo per Federico Chiesa, ma il Liverpool non si è mosso di un millimetro dalle sue richieste iniziali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Paura per Kolo Muani: è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un compagno, ma sta bene

L’incidente che ha coinvolto Kolo Muani, obiettivo della Juventus, si è risolto senza conseguenze gravi.

Vigor si prepara alla prossima trasferta di Sora, con l’obiettivo di mantenere il positivo andamento di stagione.

Argomenti discussi: E se il vice Yildiz fosse un cavallo di ritorno? Dall'estero: La Juve ripensa a Kolo Muani; Juve, col Napoli senza paura Spalletti un genio Io mai all’Inter; Fossi nelle altre squadre mi preoccuperei del Milan e c'è un aspetto che incute paura: l'avviso della bandiera rossonera; Il Milan lavora a fari spenti per Gila: contatti diretti Furlani-Lotito, i Rossoneri vogliono abbassare i costi.

