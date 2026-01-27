Brutto incidente per Kolo Muani a Londra | attaccante illeso solo tanto tanto spavento

In un incidente a Londra, Kolo Muani è stato coinvolto quando uno pneumatico della sua Ferrari è esploso. Fortunatamente, l’attaccante è rimasto illeso, anche se ha vissuto un momento di grande spavento. L’episodio si è verificato mentre si trovava insieme al compagno Wilson Odobert, in un contesto che ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media.

Brutto spavento per Kolo Muani, coinvolto in un incidente stradale a Londra insieme al compagno di squadra Wilson Odobert. L'attaccante del Tottenham, che in questi giorni è stato accostato di nuovo alla Juve, è rimasto illeso. La sua auto, una Ferrari, sarebbe sbandata a causa dell'esplosione di un pneumatico. "Ripartiranno un po' più tardi stasera", ha spiegato il tecnico degli Spurs Thomas Frank alla vigilia della trasferta di Champions League in casa dell'Eintracht Francoforte. Kolo Muani sta giocando poco al Tottenham e potrebbe scaldare il mercato nei prossimi giorni, con l'intento di tornare alla Juve.

