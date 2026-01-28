morte patrizia nettis riaperte le indagini sul presunto suicidio della giornalista

Nuovi accertamenti sono stati avviati sulle cause della morte di Patrizia Nettis, la giornalista trovata senza vita nel suo appartamento di Fasano lo scorso 29 giugno. La procura ha deciso di riaprire le indagini, dopo aver inizialmente considerato il caso come un suicidio. Ora si cercano risposte più chiare, anche alla luce di alcune incongruenze emerse nelle prime verifiche. La famiglia e gli amici della giornalista sono in attesa di chiarimenti, mentre la procura lavora per capire se ci siano stati altri fattori in gioco.

Nuovi accertamenti sul caso del presunto suicidio di Patrizia Nettis, la giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e responsabile all’ufficio stampa al Comune di Fasano, originaria di Gioia del Colle, trovata morta a 41 anni nel suo appartamento di Fasano, in provincia di Brindisi il 29 giugno 2023. La sera prima Nettis avrebbe interagito con due uomini, un imprenditore e un politico, con i quali avrebbe avuto una relazione: questi due uomini si sarebbero scambiati oltre 400 messaggi con insulti e considerazioni sessiste via WhatsApp. E ora i loro smartphone saranno oggetto di accertamenti. Lo ha stabilito, come riporta il Corriere della Sera, la gip di Brindisi Vilma Gilli, che ha accolto le quattro richieste della famiglia, la quale non ha mai creduto che Patrizia Nettis potesse essersi tolta la vita: amava troppo suo figlio, aveva finalmente un’occupazione stabile, e si occupava di diversi ambiti, dalla pratica degli sport all’insegnamento ai bimbi disabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sono state riaperte le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista di Fasano trovata morta nella sua casa lo scorso giugno.

