Il Parma piazza il colpo | arriva a titolo definitivo Nesta Elphege

Il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Nesta Elphege a titolo definitivo. Il club di Krause ha speso in fretta e furia per rinforzare l’attacco e ora punta tutto su questo nuovo acquisto. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, e il giocatore si è già aggregato alla squadra. Gli addetti ai lavori aspettano di vedere come si inseriranno nel nuovo contesto.

Dopo Carboni e Nicolussi Caviglia, il club emiliano completa il reparto offensivo con l’attaccante francese di origine camerunense Il Parma è scatenato in queste ore sul mercato. Il Club di Krause ha messo a segno un rinforzo di peso per l’attacco. Si tratta di Nesta Elphege, 25 anni, francese nato in Camerun, proveniente dal Grenoble, squadra attualmente impegnata nella lotta salvezza della Ligue 2 francese. Nesta Elphege arriva a titolo definitivo. Elphege, centravanti imponente alto 1,96 metri, vanta già 17 presenze stagionali, 11 delle quali da titolare, e 4 gol all’attivo. Caratteristiche fisiche e struttura lo rendono il profilo ideale per il ruolo di vice Pellegrino, pronto a dare profondità e presenza in area agli schemi offensivi di Cuesta.🔗 Leggi su Parmatoday.it

