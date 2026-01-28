Parcheggi verso il superamento dei Kiss & Buy | le ipotesi alternative

La giunta Bucci sta valutando diverse soluzioni per eliminare i Kiss & Buy, i parcheggi a breve durata che hanno creato non pochi problemi. Dopo le proteste e le lamentele di commercianti e cittadini, ormai sembra certo che il sistema debba cambiare. La revisione delle regole è ormai alle porte, ma ancora non si conoscono i dettagli delle nuove proposte. L’obiettivo è trovare alternative più efficaci e meno problematiche per chi deve fare acquisti in centro.

La revisione dei parcheggi Kiss & Buy - istituiti dalla giunta Bucci per consentire la sosta breve di chi deve recarsi in centro per acquisti veloci - è ormai "inevitabile". A ribadirlo è l'assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti, rispondendo a un'interrogazione presentata dal consigliere del Pd Edoardo Marangoni, che chiedeva chiarimenti proprio su questa tipologia di posteggi. Sono allo studio comunque diverse ipotesi per il superamento di questo esperimento. "Dalla discussione durante la sessione di bilancio - ha detto Marangoni - era emersa l'intenzione di procedere a rivisitazione della modalità di sosta Kiss & Buy, dunque quali sono le valutazioni che hanno portato a questa scelta?". Secondo i dati raccolti dal Comune, sarebbe emerso un utilizzo improprio dei Kiss & Buy - nati per favorire chi deve compiere soste brevi per commissioni veloci - con molte persone che parcheggiano l'auto per periodi più lunghi.

