Buy & build sulle pmi italiane il piano di Koinos

Koinos Capital investe nel segmento delle PMI italiane di eccellenza attraverso il metodo buy & build. L’obiettivo è supportare aziende con potenzialità di crescita, favorendo processi di acquisizione e sviluppo strategico. Questa strategia mira a consolidare il tessuto imprenditoriale locale, valorizzando le imprese di qualità e favorendo un percorso di crescita sostenibile e duraturo.

BUY&BUILD, acquisisci e costruisci. Ecco l’approccio seguito dalla società di private equity Koinos Capital che punta con decisione sul segmento delle piccole e medie imprese italiane (pmi) d’eccellenza che hanno forti potenzialità di crescita. Una delle ultime operazioni messe in cantiere da Koinos, tramite il fondo Koinos Uno, punta alla creazione di un polo industriale della termoformatura, una tecnica di lavorazione delle materie plastiche che, attraverso il riscaldamento, le rende malleabili e adatte a creare oggetti come vaschette, gusci e pannelli per varie industrie. In questo settore, Koinos Capital ha realizzato nell’autunno scorso l’aggregazione della controllata Lapi Srl con la friulana Simpla Srl (di cui Lapi ha comprato una partecipazione totalitaria nel capitale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

