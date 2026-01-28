Paquetà Flamengo il trequartista torna in Brasile! Accordo trovato le cifre record e la formula del trasferimento dal West Ham

Paquetà torna in Brasile. Dopo settimane di trattative, il Flamengo ha ufficializzato il suo acquisto dal West Ham. Le cifre sono da record e il trasferimento si è concluso con una formula che ha sorpreso molti. Ora il trequartista brasiliano gareggerà di nuovo nel campionato domestico, pronto a rilanciarsi con la maglia del suo ex club.

Diego Coppola, niente ritorno in Serie A per il difensore: è fatta per l'addio al Brighton, ecco dove giocherà fino a giugno Calciomercato Cagliari: presentata un'offerta per Raterink. Chi è il nuovo obiettivo dei rossoblù e cosa manca per chiudere l'affare Nesta Elphege Parma: ducali scatenati! È fatta per un altro colpo di mercato, chi è e tutti i dettagli dell'operazione Infortunio Camarda: l'attaccante si opera oggi alla spalla destra. Arrivano notizie poco confortanti, ecco quanto dovrà rimanere fuori!

Lucas Paquetá, ex centrocampista del Milan, sembra avere già deciso di tornare in Brasile e potrebbe lasciare il Flamengo.

Argomenti discussi: Affare Paqueta vicino alla chiusura, assicura il presidente del Flamengo; Il Flamengo prepara l’annuncio ufficiale di Lucas Paquetá dopo aver chiuso un accordo da un milione di dollari con il West Ham United; Il Flamengo ufficializza la proposta da 40 milioni di euro per Lucas Paquetá e aspetta il West Ham; Paquetá è pronto a tornare al Flamengo: accordo raggiunto con il West Ham.

Paquetà Flamengo, il trequartista torna in Brasile! Accordo trovato, le cifre record e la formula del trasferimento dal West HamPaquetà Flamengo è fatta: le cifre e la formula del trasferimento dal West Ham del trequartista brasiliano. Ultimissime Il tormentone di mercato è finito con il più classico dei Here we go!. Lucas P ... calcionews24.com

Flamengo, la terza offerta è quella giusta? Paquetà può salutare la Premier e il West HamIl Flamengo è tornato alla carica per Lucas Paquetá. Il club brasiliano ha presentato al West Ham una nuova offerta superiore ai 41 milioni. tuttomercatoweb.com

David #Sullivan, presidente del #WestHam ha parlato poche ora fa, sulla questione legata al vicino trasferimento di #Paquetà al #Flamengo “Il giocatore non partirà ancora. La quota di trasferimento anticipata offerta dal #Flamengo non è sufficiente e il #W x.com

Accordo raggiunto tra il #westham e il #flamengo per il ritorno in patria di Lucas #Paquetà. Il brasiliano voleva tornare in Brasile ed è stato accontentato dalla società inglese, nonostante le prime due offerte rifiutate (35 milioni e 35 più 5 di bonus). Alla t facebook