Paquetà Flamengo l’ex Milan pronto a tornare in Brasile? Il giocatore ha già deciso cosa sta succedendo
Lucas Paquetá, ex centrocampista del Milan, sembra avere già deciso di tornare in Brasile e potrebbe lasciare il Flamengo. La sua volontà di riabbracciare il campionato brasiliano è chiara, e i segnali indicano che la trattativa per il suo ritorno è in fase avanzata. Restano da definire i dettagli, ma l’ipotesi di un trasferimento in patria si fa sempre più concreta.
Paquetá Flamengo: l'ex Milan pronto a tornare a casa e spinge per il ritorno in Brasile? La sua decisione è già presa Il futuro di Lucas Paquetá potrebbe presto riportarlo in Brasile. L'ex trequartista del Milan, attualmente al West Ham, ha infatti raggiunto un accordo totale con il Flamengo per quanto riguarda i termini personali .
