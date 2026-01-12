Paquetà Flamengo l’ex Milan pronto a tornare in Brasile? Il giocatore ha già deciso cosa sta succedendo

Da calcionews24.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucas Paquetá, ex centrocampista del Milan, sembra avere già deciso di tornare in Brasile e potrebbe lasciare il Flamengo. La sua volontà di riabbracciare il campionato brasiliano è chiara, e i segnali indicano che la trattativa per il suo ritorno è in fase avanzata. Restano da definire i dettagli, ma l’ipotesi di un trasferimento in patria si fa sempre più concreta.

Paquetá Flamengo: l’ex Milan pronto a tornare a casa e spinge per il ritorno in Brasile? La sua decisione è già presa Il futuro di Lucas Paquetá potrebbe presto riportarlo in Brasile. L’ex trequartista del Milan, attualmente al West Ham, ha infatti raggiunto un accordo totale con il Flamengo per quanto riguarda i termini personali . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

paquet224 flamengo l8217ex milan pronto a tornare in brasile il giocatore ha gi224 deciso cosa sta succedendo

© Calcionews24.com - Paquetà Flamengo, l’ex Milan pronto a tornare in Brasile? Il giocatore ha già deciso, cosa sta succedendo

Leggi anche: Dragusin pronto a tornare in Serie A: l’ex difensore bianconero accostato ad una rivale della Juve. Cosa sta succedendo

Leggi anche: Zidane pronto al ritorno in panchina, l’ex Juve e Real Madrid ha già deciso quale squadra allenerà. Manca ormai poco per tornare in gioco

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.