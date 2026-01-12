Paquetà Flamengo l’ex Milan pronto a tornare in Brasile? Il giocatore ha già deciso cosa sta succedendo

Lucas Paquetá, ex centrocampista del Milan, sembra avere già deciso di tornare in Brasile e potrebbe lasciare il Flamengo. La sua volontà di riabbracciare il campionato brasiliano è chiara, e i segnali indicano che la trattativa per il suo ritorno è in fase avanzata. Restano da definire i dettagli, ma l’ipotesi di un trasferimento in patria si fa sempre più concreta.

