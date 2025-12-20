Ci siamo: Niclas Füllkrug diventerà presto un nuovo giocatore del Milan. Allegri avrà finalmente il suo nuovo attaccante. Entro lunedì dovrebbe esserci l’annuncio, così da poter cominciare il 2026 con un’energia in più. Fissata la data dell’esordio di Füllkrug in Serie A. Si parla di ore, ma sembra ormai certo che Füllkrug vestirà la maglia rossonera per i prossimi sei mesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Milan e West Ham stanno scambiando gli ultimi documenti: l’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro, con un ingaggio poco superiore al milione di euro netto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan-Füllkrug: trovato l’accordo con il West Ham

Leggi anche: Milan, offerta ufficiale per Füllkrug. Ma in Germania dicono: “Ecco cosa chiede il West Ham”

Leggi anche: Dalla Germania: “Milan, offerta ufficiale al West Ham per Füllkrug”. Tutti i dettagli