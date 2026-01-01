Amsterdam | distrutta da un incendio chiesa di Vondelkert nel centro della città Vicino al Museo Van Gogh

Nella notte del 1 gennaio 2026, un incendio ha interessato la Vondelkerk, chiesa situata nel cuore di Amsterdam, vicino al Museo Van Gogh. L’incendio ha causato il crollo del campanile, danneggiando l’edificio. Le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze e accertare le cause dell’incidente. La situazione rimane sotto controllo, e ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime ore.

La chiesa di Vondelkerk, nel centro di Amsterdam, è bruciata. L'incendio, divampato poco dopo la mezzanotte di oggi, 1 gennaio 2026, ha provocato il crollo del campanile. A causa dell'incidente, le cui cause non sono ancora state chiarite, è stato dichiarata un'emergenza regionale e diverse decine di abitazioni sono state evacuate. Tutte le strade circostanti sono state chiuse

VIDEO | Distrutta la Vondelkerk nel centro di Amsterdam, l’incendio nella notte del 31 dicembre - La chiesa Vondel, uno dei simboli di Amsterdam, è andata distrutta nella notte di Capodanno in un devastante incendio. dire.it

Amsterdam, incendio alla chiesa di Vondelkerk in pieno centro: crolla il campanile. «A rischio l'intera struttura, evacuate le case vicine» - Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. ilgazzettino.it

La chiesa neogotica di Vondelkerk, ad Amsterdam, è stata distrutta da un incendio. x.com

Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, edificio monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark. Il rogo è stato segnalato intorno alle 00.50 e si è sviluppato nella torre. - facebook.com facebook

