Fratelli d’Italia Rodolfo Gnocchi nominato membro dell’Esecutivo Provinciale
"In qualità di Commissario provinciale di Fratelli d'Italia Salerno ho nominato il dirigente Rodolfo Gnocchi quale membro dell'Esecutivo Provinciale del partito". Lo comunica, in una nota, il deputato di FdI On. Imma Vietri: "Sono certa che con la sua serietà e il suo impegno offrirà un.
