Fratelli d’Italia Rodolfo Gnocchi nominato membro dell’Esecutivo Provinciale

Salernotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In qualità di Commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno ho nominato il dirigente Rodolfo Gnocchi quale membro dellEsecutivo Provinciale del partito”. Lo comunica, in una nota, il deputato di FdI On. Imma Vietri: “Sono certa che con la sua serietà e il suo impegno offrirà un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fratelli d’Italia e il falso favore fatto a Tomasi

Elezioni, a Prato la prima verifica post ‘terremoto’. Riflettori su Pd e Fratelli d’Italia

"Pensare Arezzo e il suo territorio". Fratelli d'Italia convoca l'assemblea provinciale

fratelli d8217italia rodolfo gnocchiFratelli d'Italia: Rodolfo Gnocchi nominato membro dell'esecutivo provinciale Salerno - "In qualità di Commissario provinciale di Fratelli d'Italia Salerno ho nominato il dirigente Rodolfo Gnocchi quale membro ... Lo riporta agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Fratelli D8217italia Rodolfo Gnocchi