La Lega Calcio ha annunciato il ritorno del pallone bianco in Serie A. Da questa settimana, i palloni arancioni spariscono e lasciano il posto a quello tradizionale. Puma ha presentato il nuovo Orbita Serie A Enilive 2026, che sarà usato nelle ultime partite del campionato, nella Coppa Italia e nelle competizioni Primavera 1. La scelta segna un cambio di rotta dopo le recenti stagioni, con i palloni bianchi che tornano a dominare il campo.

AGI - Addio ai palloni arancioni. Si ritorna al tradizionale bianco, finalmente. Puma e Lega Calcio Serie A hanno svelato il nuovo Puma Orbita Serie A Enilive 2026, il pallone ufficiale che accompagnerà l'ultima e decisiva parte della stagione del campionato, ma anche della Coppa Italia e delle competizioni Primavera 1. Il design grafico del pallone trae ispirazione dalla serigrafia di Bruno Munari, artista che ha saputo coniugare teoria matematica e libertà espressiva, rompendo la rigidità delle forme tradizionali. Prestazioni e tecnologia d'eccellenza. Oltre a una forte identità estetica, il nuovo Puma Orbita è realizzato secondo i più alti standard tecnologici, per garantire prestazioni d'eccellenza sul campo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Palloni arancioni addio. Dal prossimo turno di A tornano quelli bianchi

Approfondimenti su Puma Serie A

In Serie A, il caos attorno ai palloni arancioni è evidente: questi oggetti stanno per scomparire, ma quanti ne sono necessari per ogni partita? Tra discussioni, location come Milan-Como e polemiche arbitrali, il tema dei palloni si inserisce in un panorama di controversie e cambiamenti che coinvolgono il calcio italiano.

Dopo un periodo di assenza, tornano in campo i tradizionali palloni visibili durante le partite.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Puma Serie A

Argomenti discussi: Via il pallone arancione: dalla prossima giornata il calcio torna in bianco; I daltonici hanno vinto, ritirato il pallone arancione invisibile. Ed ecco il nuovo modello; Serie A, addio al pallone arancione: dalla 23ª giornata torna quello bianco; Addio arancio: dopo le polemiche in Serie A torna il pallone bianco.

Addio pallone arancione: dopo le polemiche invernali, in Serie A torna il biancoAddio, e a mai più rivederci, pallone arancione. Sui campi della Serie A, in leggero anticipo rispetto a quella che sarebbe stata la rotazione. tuttomercatoweb.com

Serie A, addio al pallone arancione: dalla 23ª giornata torna quello biancoDiciamo finalmente addio al pallone arancione, che tanto ha messo alla prova a nostra vista in queste settimane. A partire dalla 23esima giornata, tornerà il pallone bianco. Il comunicato della Lega ... ilnapolista.it

Ma sti cavolo di palloni arancioni , ma quando si decidono a toglierli Televisivamente parlando, non si possono guardare. Andavano bene solo sui campi innevati. Si torni ai palloni bianchi, i migliori, o al massimo gialli. Sbrigateviiii. - facebook.com facebook