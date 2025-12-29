E' caos palloni in serie A quelli arancioni spariranno Quanti ne servono per ogni gara

In Serie A, il caos attorno ai palloni arancioni è evidente: questi oggetti stanno per scomparire, ma quanti ne sono necessari per ogni partita? Tra discussioni, location come Milan-Como e polemiche arbitrali, il tema dei palloni si inserisce in un panorama di controversie e cambiamenti che coinvolgono il calcio italiano.

AGI - Dal tanto disprezzato pallone arancione alla location di Milan-Como, passando per la finale di Supercoppa alle polemiche contro gli arbitri. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, affronta i temi calcistici di maggiore attualità. Si comincia con il pallone: "Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo - ammette Simonelli -. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. 🔗 Leggi su Agi.it

