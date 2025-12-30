La prima vittoria del popolo del calcio | tornano i palloni che si vedono

Dopo un periodo di assenza, tornano in campo i tradizionali palloni visibili durante le partite. Ricordiamo un passato in cui la curva Fiesole cantava «il pallone è quello giallo» e celebrava una Fiorentina che dimostrava un calcio di qualità. Questa ripresa segna un segnale positivo per il calcio italiano, ritrovando elementi autentici e riconoscibili per tifosi e appassionati.

Ci fu un tempo in cui la curva Fiesole cantava «il pallone è quello giallo» ma celebrava una Fiorentina che giocava un grande calcio. Oggi quel coro potrebbe tornare di moda per un motivo completamente diverso e che esclude i viola alle prese con una tormentata classifica. Il presidente della Lega serie A Simonelli ha infatti annunciato il cambio del pallone: in cantina finiranno quelli color arancio che tante polemiche hanno innescato chiamando in causa anche - ma non solo - i daltonici e i loro problemi nel guardare le partite allo stadio e in tv. Appena pronti, spunteranno i colori tradizionali che sono poi il bianco e il giallo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

