Palamalè problemi al riscaldamento | Atleti al freddo e senza docce calde

Gli atleti che si allenano al Palamalè devono affrontare temperature troppo basse e docce fredde. La consigliera Luisa Ciambella ha chiesto chiarimenti all’amministrazione Frontini, dopo le segnalazioni di atleti e società sportive. La situazione crea disagio e mette in discussione le condizioni di allenamento nel palazzetto.

Luisa Ciambella, capogruppo di Per il bene comune, chiede chiarimenti all'assessore allo sport Emanuele Aronne che risponde: "Il problema alla caldaia è di circa 400 euro. Stiamo operando per risolvere" "Allenarsi al freddo e, in alcuni casi, essere costretti perfino a fare la doccia con acqua fredda". La consigliera Luisa Ciambella, capogruppo di Per il bene comune, interroga l'amministrazione Frontini in merito alla situazione che nei giorni scorsi è stata segnalata da atleti e società sportive che frequentano quotidianamente il Palamalè. "Chiedo chiarimenti puntuali - dichiara Ciambella - sulle cause del malfunzionamento del sistema di riscaldamento, sui tempi necessari a risolvere il problema e sugli interventi tecnici eventualmente già messi in campo.

