Alunni al freddo a scuola e problemi di riscaldamento in vari edifici pubblici | il Comune interviene

A scuola al freddo. In questi giorni sono emersi alcuni e diffusi problemi di funzionamento del sistema di controllo remoto degli impianti di riscaldamento in diversi edifici pubblici di Cervia, tra cui scuole e sedi di quartiere.Proprio per questo, mercoledì mattina si è svolto un incontro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sabato 29 novembre gli alunni di Clarinetto e Flauto Traverso sono stati protagonisti della Festa dell'Accensione dell'Albero di Villa di Serio. Nonostante il freddo e la grande emozione, sono stati bravissimi nelle esecuzioni musicali; meritati applausi, per lor - facebook.com Vai su Facebook

Torino di Sangro. Cento chili di rifiuti: gli alunni della Mazzini di Lanciano bonificano la spiaggia Vai su X

Scuole al freddo, tra lezioni rinviate e cappotti in classe - I vecchi impianti di riscaldamento delle scuole torinesi messi a dura prova dalle temperature rigide. Riporta rainews.it

Elementari di Bressana, classi al freddo per un guasto all’impianto - Dopo una prima riparazione bisognerà intervenire sull’accensione da remoto ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Freddo (ancora) alla scuola "Grigoletti", gli alunni pranzano a mensa indossando i giubbotti - Non è del tutto passata, infatti, l’emergenza che nei giorni scorsi ha colpito la scuola primaria “Grigoletti”, nel quartiere di Rorai Grande a Pordenone. ilgazzettino.it scrive

Freddo in classe. La protesta degli studenti e la risposta di scuola e provincia - I problemi di freddo e infiltrazioni, causa la vetustà dell’edificio, si protraggono ormai da diversi anni all’ISI 2, edificio di proprietà della ... Scrive giornaledibarga.it

Aule gelide alla scuola primaria. E i genitori riportano a casa i figli - Sarzana, 2 dicembre 2025 – Riscaldamento fuori uso e temperature ’polari’ alla scuola primaria di Ghiaia di Falcinello. Lo riporta msn.com

Guasto al riscaldamento, bambini al freddo per due giorni alla scuola elementare Anna Frank - Sia martedì che ieri si sono verificate alcune criticità al sistema di riscaldamento a ... Riporta ilgazzettino.it