La Juventus esce dal campo con un pareggio che lascia poco spazio alle sorprese. Le modifiche di Spalletti non hanno portato i risultati sperati e i cambi effettuati durante la partita sono passati inosservati. I voti ai protagonisti sono bassi, e la squadra fatica a creare occasioni pericolose. La squadra francese, invece, si difende bene e limita i tentativi dei bianconeri. Alla fine, il match si conclude senza vincitori né vinti, lasciando aperto il discorso per le prossime gare.

di Marco Baridon Pagelle Monaco Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’ottava partita della League Phase di Champions League 202526. Pagelle Monaco Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per l’ottava partita della League Phase di Champions League 202526 Perin 6.5 – Brivido iniziale con quell’errore non sfruttato da Akliouche. Poteva costare caro.Ma si riscatta alla grande, abbassando la saracinesca per schermare le minacce che arrivano dalle sue parti. Intervento importante su Vanderson. Kalulu 6.5 – Doppia fase interpretata nel migliore dei modi. Concede poco dal suo lato, si sgancia in avanti con costanza e intraprendenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Monaco Juve: le novità di Spalletti non incidono, i cambi ancora meno VOTI

Approfondimenti su Pagelle Monaco Juve

Le pagelle di Cagliari-Juventus analizzano le prestazioni dei giocatori al termine della 21ª giornata di Serie A 202526.

Nel match tra Bologna e Juventus, gli uomini di Spalletti conquistano una vittoria fondamentale grazie ai cambi azzeccati e alle prestazioni di Openda e Cabal.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pagelle Monaco Juve

Argomenti discussi: Le pagelle di Juventus-Benfica 2-0: Spalletti (7,5) qualifica i bianconeri ai playoff di Champions League. E domenica c'è il Napoli; Le pagelle di Juventus-Benfica: David decisivo anche senza segnare, Pavlidis spreca; Juventus-Napoli 3-0, pagelle e tabellino: David e Yildiz letali, Thuram scatenato, Locatelli super, disastro Juan Jesus, per Giovane e Lukaku esordio sbiadito; Le pagelle di Juventus-Benfica 2-0.

Monaco-Juventus 0-0, le pagelle: Cabal e Koopmeiners deludono (4,5), Perin rischia ma poi si riscatta (6). Yildiz entra e non incide (5,5)La Juventus pareggia 0-0 con il Monaco nell'ultimo turno della fase a girone unico della Champions League 2026. Con questo risultato i bianconeri chiudono a 13 punti e dovranno passare per ... leggo.it

Monaco-Juventus, le pagelle di CM: da Koopmeiners a Openda, flop delle seconde lineeSgonfia, irriconoscibile se il metro di paragone sono le ultime uscite. A Montecarlo termina 0-0 tra Monaco e Juventus e sono i monegaschi a poter recriminare per le occasioni create, per il ... calciomercato.com

Juventus News 24. . Allenamento #Juventus pre #Monaco Bianconeri in campo nella rifinitura di vigilia di #ChampionsLeague Assenti i soliti Vlahovic, Milik e Rugani # #ASMJuve @baridonmarco - facebook.com facebook