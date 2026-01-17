Pagelle Cagliari Juve | Yildiz l’unico a provare ad accendere la luce male l’impatto dei cambi VOTI

Le pagelle di Cagliari-Juventus analizzano le prestazioni dei giocatori al termine della 21ª giornata di Serie A 202526. In questa analisi, si evidenzia l’impegno di Yildiz come l’unico a tentare di dare slancio alla squadra, mentre i cambi effettuati hanno avuto un impatto limitato. Ecco i voti e i giudizi sui protagonisti di una sfida che ha messo in evidenza le performance di entrambe le formazioni.

di Marco Baridon Pagelle Cagliari Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. Pagelle Cagliari Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526 Perin 6 – Sorpreso dal tiro di Mazzitelli. Partita facile fino a quel momento, trafitto improvvisamente e senza colpe. Kalulu 5.5 – Dal suo colpo di testa nasce il rigore (poi revocato) di Miretti. Spinta costante in fascia con le sue sgroppate, ma è troppo troppo grave la disattenzione sul gol di Mazzitelli. Si addormenta e si lascia sorprendere dal tiro improvviso che vale la sconfitta.

