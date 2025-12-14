PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-JUVE 0-1 | Spalletti azzecca i cambi David spreca e Openda è on fire
Nel match tra Bologna e Juventus, gli uomini di Spalletti conquistano una vittoria fondamentale grazie ai cambi azzeccati e alle prestazioni di Openda e Cabal. La partita si conclude con un 1-0 a favore dei bianconeri, che portano a casa tre punti importanti in classifica. Ecco le pagelle e il tabellino di una sfida decisiva per entrambe le squadre.
Le pagelle e il tabellino di Bologna-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: Spalletti la vince coi cambi, grande impatto di Cabal e Openda sul match e tre punti pesanti in cassaforte E alla fine arriva, la vittoria più pesante della stagione bianconera. In casa del Bologna, in una giornata in cui davanti frenano quasi tutte e che rilancia la Juventus in pieno nella corsa alla Champions League. Luciano Spalletti la vince con i cambi nella ripresa, provvidenziali gli ingressi di Openda e Cabal: è proprio il colombiano a segnare la rete del definitivo 1-0 su assist del solito illuminante Yildiz. Calciomercato.it
PROMOSSO BOCCIATO BOLOGNA JUVE #footballshorts #football #calcio #calcioitaliano #perte
Bologna-Juventus 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
Bologna-Juve diretta: gol di Cabal - Spalletti può sorpassare in classifica i rossoblù, Italiano invece può andare a - corrieredellosport.it
Le probabili formazioni e dove vedere il match tra Messina e Igea Virtus https://pascaldesiato.com/2025/12/13/messina-igea-virtus-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-vederla-in-streaming/ Pascal Desiato - facebook.com facebook
MATCH REPORT - #CelticRoma 0-3, pagelle e tabellino: scossa Ferguson, Soulé ispirato, Mancini leader, Bailey positivo, disastro Scales [ @cla_damato] x.com