Nel match tra Bologna e Juventus, gli uomini di Spalletti conquistano una vittoria fondamentale grazie ai cambi azzeccati e alle prestazioni di Openda e Cabal. La partita si conclude con un 1-0 a favore dei bianconeri, che portano a casa tre punti importanti in classifica. Ecco le pagelle e il tabellino di una sfida decisiva per entrambe le squadre.

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-JUVE 0-1: Spalletti azzecca i cambi, David spreca e Openda è on fire

Le pagelle e il tabellino di Bologna-Juventus a cura della redazione di Calciomercato.it: Spalletti la vince coi cambi, grande impatto di Cabal e Openda sul match e tre punti pesanti in cassaforte E alla fine arriva, la vittoria più pesante della stagione bianconera. In casa del Bologna, in una giornata in cui davanti frenano quasi tutte e che rilancia la Juventus in pieno nella corsa alla Champions League. Luciano Spalletti la vince con i cambi nella ripresa, provvidenziali gli ingressi di Openda e Cabal: è proprio il colombiano a segnare la rete del definitivo 1-0 su assist del solito illuminante Yildiz. Calciomercato.it

PROMOSSO BOCCIATO BOLOGNA JUVE #footballshorts #football #calcio #calcioitaliano #perte

Bologna-Juventus 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net