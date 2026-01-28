Pa | ok Camera a ddl su carriera e valutazioni dirigenti

La Camera ha approvato il disegno di legge del Governo sulla carriera e le valutazioni dei dirigenti pubblici. Con 147 voti favorevoli e 90 contrari, il testo passa ora all'esame delle altre istituzioni. La proposta riguarda le modalità di avanzamento e di controllo delle performance del personale nelle amministrazioni pubbliche italiane.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Con 147 voti a favore e 90 contrari la Camera ha approvato il disegno di legge presentato dal Governo in materia di carriera dirigenziale e valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle Pubbliche amministrazioni. Il provvedimento passa all'esame del Senato.

