Educazione sessuale a scuola ok Camera a ddl su consenso informato

L’Aula della Camera ha approvato il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico e in particolare sull’ educazione affettiva e sessuale. Il provvedimento, che ha ottenuto 151 voti favorevoli, 113 contrari e un astenuto, passa all’esame del Senato. Fratoianni (Avs): “Ddl consenso informato puzza di ipocrisia”. Sull’educazione sessuale a scuola si scatena il dibattito politico. “Questo provvedimento puzza, puzza di ipocrisia, di integralismo, di fondamentalismo. È un rigurgito antiscientifico. Sarebbe degno, diciamo la verità, non del Parlamento, non del governo di uno dei più grandi Paesi del mondo, ma di un manipolo di adepti di qualche setta esoterica”, ha dichiarato Nicola Fratoianni di Avs intervenendo nell’Aula di Montecitorio nelle dichiarazioni di voto alla Camera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Educazione sessuale a scuola, ok Camera a ddl su consenso informato

