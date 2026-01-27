Orologio dell’Apocalisse mezzanotte sempre più vicina

Il Doomsday Clock si avvicina alla mezzanotte, riflettendo le crescenti tensioni legate a armi nucleari, cambiamenti climatici e disinformazione. Questo indicatore, creato dal Bulletin of the Atomic Scientists, evidenzia la delicata situazione globale e la necessità di un'attenzione condivisa per la sicurezza e il futuro del pianeta.

(Adnkronos) – L'orologio dell'Apocalisse più vicino che mai alla mezzanotte. Il Doomsday Clock, indicatore del Bulletin of the Atomic Scientists ("Bollettino degli scienziati atomici") che rappresenta quanto l'umanità sia vicina alla catastrofe, si è avvicinato più che mai alla mezzanotte, a causa delle preoccupazioni relative alle armi nucleari, al cambiamento climatico e alla disinformazione. L'ente, che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L’Orologio dell’Apocalisse indica che il mondo è a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare, il valore più vicino alla catastrofe mai registrato.

La scomparsa del fisico Ettore Majorana rimane avvolta nel mistero, anche a distanza di decenni.

L’Orologio dell’Apocalisse – Quanto Siamo Vicini alla Fine

