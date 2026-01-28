La crisi diplomatica tra Europa e Russia si fa sempre più evidente. La rivista UnHerd sottolinea come i leader europei stiano perdendo terreno nelle relazioni internazionali, lasciando spazio a tensioni crescenti. L’Europa ha bisogno di riprendere il filo del dialogo, ma al momento appare difficile trovare un punto di incontro.

La rivista UnHerd mette in evidenza un problema che sta relegando l’Europa in un posto sempre più basso nel quadro geopolitico mondiale: il declino delle abilità diplomatiche dei suoi esponenti. Ad esso si aggiunge la mancanza di volontà politica di dialogo. Come spiega Wolfgang Munchau, direttore del portale Eurointelligence, la diplomazia più efficace si può condurre anche dietro le quinte e tramite mediatori che provengono da altri ambiti, per esempio il business. Ma l’Europa ha rinunciato pure a questo genere di iniziative. Se non cambia in fretta il suo atteggiamento, sarà totalmente e definitivamente scavalcata dagli USA nel rapporto con la Russia. 🔗 Leggi su Follow.it

Il Pentagono ha recentemente adottato una nuova strategia, evidenziando come l'Europa, pur mantenendo il suo ruolo, abbia subito una diminuzione della presenza economica globale.

Travaglio: l'Europa distrugge i negoziati Russia - Ucraina

