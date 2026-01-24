Il Pentagono ha recentemente adottato una nuova strategia, evidenziando come l’Europa, pur mantenendo il suo ruolo, abbia subito una diminuzione della presenza economica globale. La priorità ora sembra essere quella di rafforzare il dialogo con la Cina, considerata un attore chiave nel panorama internazionale. Questa evoluzione riflette una nuova fase nelle relazioni internazionali, in cui l’attenzione si sposta verso le dinamiche emergenti tra grandi potenze.

«Sebbene l’Europa rimanga importante, la sua quota di potere economico globale è minore e in diminuzione. Ne consegue che, pur essendo e rimanendo impegnati in Europa, dobbiamo dare – e daremo – la priorità alla difesa del territorio nazionale statunitense e alla deterrenza nei confronti della Cina »: è uno dei passaggi chiave della nuova Strategia di Difesa Nazionale diffusa dal Pentagono, secondo cui gli Stati Uniti devono «aumentare la condivisione degli oneri con gli alleati e i partner». Priorità a Cina e difesa nazionale Gli Stati Uniti daranno la priorità alla difesa del territorio nazionale e al contenimento nei confronti della Cina, fornendo al contempo un supporto «più limitato» agli alleati in Europa e altrove. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La nuova strategia del Pentagono: “L’Europa in declino, dialogare con la Cina”

Priorità all’emisfero occidentale e “duro realismo” con Cina e Russia: la nuova strategia del PentagonoIl Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha presentato la nuova National Defense Strategy 2026, con un focus sull’Emisfero occidentale e un approccio realistico verso Cina e Russia.

Leggi anche: Europa, il declino non è scontato: servono riforme e nuova strategia politica

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Nuova Strategia italiana per l’Artico, il messaggio del Presidente Meloni; Che cosa prevede la nuova strategia italiana sull’Artico; La nuova strategia di Difesa degli Stati Uniti: priorità assoluta il territorio nazionale; Dopo Usaid c'è una nuova strategia America first anche sugli aiuti.

La nuova strategia di Difesa degli Stati Uniti: priorità assoluta il territorio nazionaleGli Stati Uniti daranno la priorità alla difesa del territorio nazionale e al contenimento nei confronti della Cina, fornendo al contempo un supporto più limitato agli alleati in Europa e altrove. L ... msn.com

Usa, Pentagono annuncia la nuova Strategia di Difesa : Priorità al territorio nazionale e supporto ridotto agli alleati in EuropaL'esercito statunitense intende dare priorità alla protezione del territorio nazionale e alla deterrenza contro la Cina, fornendo un supporto più ... affaritaliani.it

Usa, Pentagono annuncia la nuova Strategia di Difesa: “Priorità al territorio nazionale e supporto ridotto agli alleati in Europa” - facebook.com facebook

#UE, nuova strategia antirazzista. Affronterà il #razzismo in tutte le sue forme rafforzando l'applicazione delle attuali leggi antidiscriminazione. x.com