Tajani | la Russia non ci dividerà con la sua propaganda Trump che nega i visti? Bisogna dialogare
Roma. “Io non sono un carrierista. Ho scelto Forza Italia, ho avuto la fortuna di seguire Berlusconi. Io difendo la libertà, l’Ucraina e il suo diritto a resistere”. Parla Antonio Tajani, il minist. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Tajani: "la Russia non ci dividerà con la sua propaganda. Trump che nega i visti? Bisogna dialogare" - Parla il ministro degli Esteri: "Stiamo con Kyiv, la Russia si rassegni. ilfoglio.it
Decreto Ucraina, Tajani rompe gli indugi: “Aiuti civili sì, ma anche armi”. Sugli asset russi? “Molti dubbi, rischio condanna dalla Corte di giustizia” - Tajani rassicura sulla maggioranza e spiega le priorità del decreto: aiuti civili urgenti e supporto militare all’Ucraina ... affaritaliani.it
Ucraina, Tajani: "Da Italia ok a congelamento asset russi, ma ci sono anche altri strumenti" - (LaPresse) "L'Italia è favorevole a stabilizzare la situazione, quindi votiamo a favore. msn.com
Mario Imbimbo. . "Cavo Dragone, un ammiraglio della Nato, ha sostanzialmente detto che dobbiamo passare all’attacco contro la Russia. E come ha risposto Tajani a tutto questo Con un “è un problema di traduzione”. Noi abbiamo avuto una Premier che nei - facebook.com facebook
Le dichiarazioni del capo del comitato militare della Nato sugli attacchi preventivi contro la Russia sono preoccupanti. Sono anni che il Movimento 5 Stelle mette in guardia sulla miccia che potrebbe portare a una guerra aperta fra Occidente e Russia: non vorr x.com
