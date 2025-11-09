Scuole superiori boom di Scienze Umane e frenata del Linguistico Nasce il primo liceo pubblico del Made in Italy

L’istituto Pasolini di Milano dice addio al liceo linguistico - ormai “silente“ - e apre un nuovo indirizzo: Scienze umane con l’opzione economico-sociale, richiestissima. Sotto l’ala dell’alberghiero Carlo Porta nasce il primo liceo del Made in Italy statale di Milano. E a Cernusco sul Naviglio si fa squadra con il Comune per dare una nuova casa (con palestra) al liceo scientifico sportivo. Sono alcune delle novità in cantiere alla vigilia delle iscrizioni per settembre 2026. È stato approvato il piano dell’offerta formativa della Città Metropolitana, che tiene conto e monitora costantemente il trend delle iscrizioni, incrociando richieste delle famiglie, dell’ufficio scolastico e del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuole superiori, boom di Scienze Umane e frenata del Linguistico. Nasce il primo liceo pubblico del Made in Italy

