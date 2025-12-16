Mappa interattiva della criminalità nel gazebo di Ora! Il Coraggio dell' ovvio
Il gazebo di Ora! Il Coraggio dell’ovvio torna in piazza con una mappa interattiva per affrontare il tema della criminalità. Un'occasione per coinvolgere i cittadini, ascoltare le loro segnalazioni e promuovere un dialogo diretto sulla sicurezza nel territorio.
ORA! Il Coraggio dell’ovvio torna in piazza per proseguire il confronto diretto con i cittadini e raccogliere ulteriori segnalazioni sul tema della sicurezza. L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre, dalle 09:00 alle 13:00, presso il mercato di Viale Giotto (zona Bar Giotto). L’iniziativa. Arezzonotizie.it
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
Furti nella Marca: la mappa interattiva dei colpi da novembre a oggi. La aggiorniamo con le tue segnalazioni! La provincia di Treviso è sotto assedio: ogni giorno si registra un nuovo furto o un tentativo sventato tra abitazioni, garage e negozi. Ecco la mappa in - facebook.com facebook
Online un’analisi territoriale sugli incidenti: mappa a livello comunale e dashboard interattiva per consultare i principali indicatori di incidentalità per regione, provincia e comune. istat.it/comunicato-ter… #istat x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.