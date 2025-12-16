Mappa interattiva della criminalità nel gazebo di Ora! Il Coraggio dell' ovvio

Il gazebo di Ora! Il Coraggio dell’ovvio torna in piazza con una mappa interattiva per affrontare il tema della criminalità. Un'occasione per coinvolgere i cittadini, ascoltare le loro segnalazioni e promuovere un dialogo diretto sulla sicurezza nel territorio.

ORA! Il Coraggio dell’ovvio torna in piazza per proseguire il confronto diretto con i cittadini e raccogliere ulteriori segnalazioni sul tema della sicurezza. L’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre, dalle 09:00 alle 13:00, presso il mercato di Viale Giotto (zona Bar Giotto). L’iniziativa. Arezzonotizie.it

