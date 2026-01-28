In vista delle prossime elezioni comunali, Ora! Il Coraggio dell’ovvio avvicina i cittadini con un nuovo ciclo di incontri. La lista annuncia le sue proposte per il futuro della città, cercando di coinvolgere direttamente chi vive e lavora ad Arezzo. Nei prossimi giorni, i rappresentanti si sposteranno in vari quartieri per ascoltare i problemi e raccogliere idee. L’obiettivo è presentare un programma chiaro e concreto, senza promesse vuote, ma con soluzioni pratiche per migliorare la vita quotidiana.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – In vista delle prossime elezioni amministrative, ORA! Il Coraggio dell’ovvio intensifica il dialogo con la cittadinanza. Sabato 31 gennaio, dalle 09:00 alle 13:00, i rappresentanti locali saranno al mercato di Viale Giotto per presentare proposte. L'iniziativa nasce come risposta alle visioni emerse dalle recenti interviste dei probabili candidati sindaci. L'obiettivo è superare le promesse generiche per offrire soluzioni misurabili. Ora propone un cambio di passo basato su quattro pilastri: Sicurezza: Rivedere il carico amministrativo, Vigile di Quartiere e l'adozione obbligatoria di Body Cam per la Polizia Municipale e modello con videosorveglianza intelligente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Politica: Ora! Il Coraggio dell’ovvio presenta le proposte per il futuro di Arezzo

Approfondimenti su Arezzo 28 gennaio 2026

Il gazebo di Ora! Il Coraggio dell’ovvio torna in piazza con una mappa interattiva per affrontare il tema della criminalità.

Il gruppo Ora! Il coraggio dell’ovvio propone un incremento di poliziotti dotati di body cam come soluzione per migliorare la sicurezza ad Arezzo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Arezzo 28 gennaio 2026

