Opposizioni all' attacco per gli agenti Ice in Italia il chiarimento del Viminale | Non sono il braccio operativo ma investigatori

Le opposizioni protestano contro gli agenti Ice in Italia, chiedendo spiegazioni. Il Viminale precisa che non sono agenti operativi, ma investigatori. Il governo chiarisce che nessuno di loro svolge funzioni di polizia sul territorio italiano. Intanto, il ministro Piantedosi è atteso il 4 febbraio alla Camera per rendere conto della recente missione negli Stati Uniti.

È una grana. L'ennesima di questo mese che l'amministrazione Trump porta in dote all'Italia. E a Palazzo Chigi lo capiscono subito: la presenza degli agenti dell'Ice — l'agenzia federale protagonista di violenze e morti a Minneapolis — alle Olimpiadi invernali va gestita e soprattutto «spiegata bene». I riflessi sull'opinione pubblica possono danneggiare il governo. E le opposizioni sono già agguerrite (Nicola Fratoianni e gli altri di Avs ieri sedevano alla Camera con al bavero la spilletta «Ice out», antipasto di proteste e manifestazioni). Ecco perché Giorgia Meloni ha deciso che mercoledì prossimo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi informerà il Parlamento su quanto stabilito ieri dopo un incontro al Viminale con l'ambasciatore statunitense Tilman J.

Le autorità italiane confermano che gli agenti dell’Homeland Security Investigation avranno un ruolo investigativo durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Gli agenti dell’Ice lavoreranno con le forze dell’ordine italiane, ma non saranno in strada.

