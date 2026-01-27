Ice in Italia il Viminale conferma | Avranno un ruolo investigativo non operativo Tajani | In strada vedrete solo Carabinieri e Polizia

Le autorità italiane confermano che gli agenti dell’Homeland Security Investigation avranno un ruolo investigativo durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La presenza di queste forze sarà orientata esclusivamente alle attività di indagine, senza compiti operativi sul campo. Tajani ha assicurato che in strada si vedranno principalmente Carabinieri e Polizia, garantendo sicurezza e controllo durante l’evento.

Gli agenti dell’ Homeland Security Investigation, l’organismo investigativo dell’Ice, saranno impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Non saranno però “quelli specializzati nei controlli sulla migrazione in territorio Usa “, ma “referenti delle investigazioni, privi di alcuna attribuzione sul territorio italiano e principalmente deputati alla consultazione delle proprie banche dati e di supporto agli altri attori coinvolti”. Lo ha fatto sapere il ministero dell’Interno, al termine dell’incontro che si è svolto in mattinata tra il ministro Matteo Piantedosi e l’ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'arrivo della polizia Ice di Trump in Italia solleva interrogativi sul ruolo delle forze statunitensi durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Il Viminale ha chiarito che l’ICE, l’agenzia statunitense di contrasto all’immigrazione, non opererà in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina.

