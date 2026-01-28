Milano-Cortina | l' Ice collaborerà con gli agenti italiani ma non sarà in strada Protestano le opposizioni

Gli agenti dell’Ice lavoreranno con le forze dell’ordine italiane, ma non saranno in strada. La collaborazione si svolgerà dentro una sala operativa al Consolato di Milano, dove gli agenti americani seguiranno le operazioni senza essere visibili sul campo. Le opposizioni criticano questa scelta, chiedendo maggiore presenza sul territorio.

Gli agenti dell’Ice si coordineranno con le forze dell’ordine italiane, ma lo faranno dall’interno di una sala operativa allestita al Consolato di Milano. Si chiariscono i contorni sulla macchina della sicurezza che sarà attivata in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina: saranno seimila uomini del sistema di sicurezza nazionale. E a dare il proprio supporto - esclusivamente per la protezione di atleti e delegazioni statunitensi, consultando anche le banche dati - saranno anche le unità dell’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale americana finita sotto i riflettori dopo l’omicidio di una donna e poi di un uomo a Minneapolis nel corso delle proteste contro la gestione delle politiche sull'immigrazione dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Feedpress.me

