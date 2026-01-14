Open day al Sabatini-Menna di Salerno | appuntamento il 18 gennaio
Il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno invita il pubblico all'open day il 18 gennaio, dalle 10 alle 13. Un'occasione per conoscere l'offerta didattica, visitare le aule e approfondire i servizi offerti dalla scuola. L'evento è aperto a studenti, genitori e interessati, che potranno ricevere informazioni e chiarimenti sulle attività e i percorsi formativi presenti all’interno del liceo.
E' in programma il 18 gennaio presso il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno, l'open day dalle 10 alle 13. Un’opportunità per conoscere da vicino una scuola che da oltre sessant’anni forma giovani creativi e futuri professionisti dell’arte, accompagnandoli nella scoperta delle proprie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
