Open day al Sabatini-Menna di Salerno | appuntamento il 18 gennaio

Il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno invita il pubblico all'open day il 18 gennaio, dalle 10 alle 13. Un'occasione per conoscere l'offerta didattica, visitare le aule e approfondire i servizi offerti dalla scuola. L'evento è aperto a studenti, genitori e interessati, che potranno ricevere informazioni e chiarimenti sulle attività e i percorsi formativi presenti all’interno del liceo.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.