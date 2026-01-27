Omicidio Willy Monteiro la Cassazione | Dai fratelli Bianchi nessun segno di pentimento

La Cassazione ha confermato che i fratelli Bianchi non mostrano alcun segno di pentimento per l’omicidio di Willy Monteiro. La sentenza si basa sul fatto che i due imputati non hanno mai ammesso le proprie responsabilità né manifestato rammarico, anche dopo aver passato più di un anno in carcere. La famiglia di Willy si aspetta giustizia, mentre i legali dei Bianchi continuano a sostenere le proprie posizioni. La vicenda rimane aperta, con le polemiche che non si placano.

Omicidio Willy Monteiro, la Cassazione: "Dai fratelli Bianchi nessun segno di ravvedimento"

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Marco Bianchi, evidenziando l’assenza di ravvedimento nei confronti dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Argomenti discussi: Nella Giornata nazionale del rispetto, ricordiamo la storia (dolorosa) di Willy Monteiro; Giornata del Rispetto, la ricorrenza dedicata a Willy Monteiro Duarte; Giornata del rispetto: oggi le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte; Willy, la madre Lucia Monteiro Duarte: Non odio i Bianchi. Ma i giovani hanno bisogno di aiuto.

