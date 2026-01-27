Omicidio Willy Monteiro la Cassazione | Dai fratelli Bianchi nessun segno di pentimento
La Cassazione ha confermato che i fratelli Bianchi non mostrano alcun segno di pentimento per l’omicidio di Willy Monteiro. La sentenza si basa sul fatto che i due imputati non hanno mai ammesso le proprie responsabilità né manifestato rammarico, anche dopo aver passato più di un anno in carcere. La famiglia di Willy si aspetta giustizia, mentre i legali dei Bianchi continuano a sostenere le proprie posizioni. La vicenda rimane aperta, con le polemiche che non si placano.
