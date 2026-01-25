Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester il 33enne accusato dell' omicidio aveva già ucciso La mamma | L' avevo sentita poche ore prima

Gloria De Lazzari, 45 anni di Roncade, è stata trovata morta nel suo appartamento a Manchester. Un uomo di 33 anni, già condannato per un precedente omicidio, è stato arrestato in relazione al caso. La madre della vittima aveva parlato con lei poche ore prima. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulla tutela delle persone all’estero.

RONCADE (TREVISO) - Gloria De Lazzari, 45enne di Roncade residente all’estero da dieci anni, è stata uccisa nel suo appartamento di Manchester, in Inghilterra, si presume nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio. E a strangolarla e soffocarla, provocandole anche delle lesioni evidenti sul volto e dei sanguinamenti, sarebbe stato un uomo di cui lei non conosceva il passato omicida. Il ritrovamento, le indagini, l'arresto Dopo averla trovata esanime alle 10 del mattino di lunedì e aver capito che non si trattava di un incidente domestico com’era stato loro riferito, gli investigatori si sono messi sulle tracce di James Morton, di 33 anni, residente nello stesso quartiere, che nove anni prima era stato condannato a dodici anni per aver ucciso la sua ragazza di 16 anni durante un gioco sessuale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: la polizia sospetta un omicidio. Arrestato un 33enneGloria De Lazzari, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione a Manchester.

Gloria De Lazzari trovata morta a Bolton vicino Manchester, arrestato per omicidio un uomo di 33 anniLa polizia di Manchester ha arrestato James Morton, 33 anni, con l’accusa di omicidio di Gloria De Lazzari, trovata morta a Bolton, vicino Manchester.

