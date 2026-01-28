Omicidio di Giuseppe Dainotti il guardiano dell' autolavaggio condannato a 25 anni e 6 mesi

Dopo quattro anni di processo, oggi è arrivata la sentenza per l’omicidio di Giuseppe Dainotti. Il guardiano dell’autolavaggio di Adrano è stato condannato a 25 anni e 6 mesi di carcere. La corte ha deciso di punire il responsabile di quello che è stato un omicidio che ha sconvolto la comunità locale. La vicenda si è trascinata a lungo tra udienze e testimonianze, fino alla decisione finale.

Arriva la sentenza di primo grado per la sparatoria avvenuta nel 2018 ad Adrano. La Corte d'Assise di Catania, oltre alla pena detentiva, ha disposto un risarcimento immediato per i familiari assistiti. Fissato in 90 giorni il termine per le motivazioni Arriva dopo quattro anni di dibattimento il primo verdetto per la morte di Giuseppe Dainotti, ucciso nell'aprile 2018 all’interno di un autolavaggio di Adrano. La prima Corte d'Assise di Catania ha condannato il guardiano della struttura a 25 anni e 6 mesi di reclusione, ritenendolo responsabile dell'omicidio del 25enne. Oltre alla pena detentiva, i giudici hanno disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni una volta espiata la condanna.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Giuseppe Dainotti Omicidio di Bibbiano, Stefani condannato a 4 anni e 5 mesi per omicidio preterintenzionale Il processo per l'omicidio di Bibbiano si conclude con la condanna di Stefani a oltre quattro anni di reclusione. Omicidio di via Lolli, condannato a 9 anni e 4 mesi il marito che annegò la moglie malata di Alzheimer La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giuseppe Dainotti Argomenti discussi: Stop alla semilibertà e al lavoro in una friggitoria del Capo per il killer di Porta Nuova. Carissimo Don Mauro il Sindaco e l’Amministrazione Comunale desiderano esprimerLe le più sentite e sincere condoglianze per la scomparsa della Sua amata Nonna, signora Maria Dainotti. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo a Lei e ai Suo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.